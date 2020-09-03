Захарова обвинила Польшу в финансировании протестов в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/5c47e6d8-edf9-11ea-ac19-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/TASS

Польские власти открыто вмешиваются во внутренние дела Белоруссии, поддерживая оппозицию в стране. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Варшава оказывает давление на Минск, диктуя линию поведения, открыто поддерживая, в том числе и финансами, включая работу с подконтрольными НПО, белорусские оппозиционные силы, — заявила Захарова на брифинге в четверг.

По её словам, Польша воздействует на общественное мнение в Белоруссии через пропагандистское вещание. Варшава также выступает за ужесточение санкций против Минска.

МИД РФ настораживает высказывания президента Польши Анджея Дуды о готовности «взять под защиту отдельные регионы» в Белоруссии.

Дипломат призвала власти Польши отказаться от подрыва суверенитета соседнего государства, а также использования поддержки антиправительственных выступлений, сообщает «Интерфакс».

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что протестными акциями в республике управляют из Польши, Чехии, Литвы и Украины.

Как писал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что дестабилизация ситуации в Белоруссии ведётся с территории Украины. Дипломат подчеркнул, что в стране находятся около 200 натренированных на Украине экстремистов.

Массовые акции протеста начались в республике после 9 августа. Тогда на выборах президента победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Вышедшие на улицу люди посчитали, что выборы были сфальсифицированы. Глава государства убеждён, что в стране пытаются провести цветную революцию.