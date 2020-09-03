Захарова обвинила Польшу в финансировании протестов в Белоруссии

Польские власти открыто вмешиваются во внутренние дела Белоруссии, поддерживая оппозицию в стране. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
Варшава оказывает давление на Минск, диктуя линию поведения, открыто поддерживая, в том числе и финансами, включая работу с подконтрольными НПО, белорусские оппозиционные силы, — заявила Захарова на брифинге в четверг.
По её словам, Польша воздействует на общественное мнение в Белоруссии через пропагандистское вещание. Варшава также выступает за ужесточение санкций против Минска.
МИД РФ настораживает высказывания президента Польши Анджея Дуды о готовности «взять под защиту отдельные регионы» в Белоруссии.
Дипломат призвала власти Польши отказаться от подрыва суверенитета соседнего государства, а также использования поддержки антиправительственных выступлений,
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что протестными акциями в республике управляют из Польши, Чехии, Литвы и Украины.
Как писал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что дестабилизация ситуации в Белоруссии ведётся с территории Украины. Дипломат подчеркнул, что в стране находятся около 200 натренированных на Украине экстремистов.
Массовые акции протеста начались в республике после 9 августа. Тогда на выборах президента победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Вышедшие на улицу люди посчитали, что выборы были сфальсифицированы. Глава государства убеждён, что в стране пытаются провести цветную революцию.
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