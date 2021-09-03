Захарова обвинила немецких политиков, силовиков и СМИ в травле RT
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
09:33, 06 сентября 2021
Мария ЗахароваФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила немецких политиков, силовиков и представителей СМИ в травле российского телеканала Russia Today. Своё мнение она высказала в Telegram-канале.
Я бы даже говорила о сговоре немецких силовиков, политиков и медиахолдингов в отношении RT. Ведь в качестве методов воздействия уже применялись закрытие банковских счетов, призывы к отказу в оформлении лицензии на спутниковое вещание, давление на соседние государства с требованием не выдавать лицензию, травля со стороны СМИ и Союза журналистов Германии, — заявила Захарова.
Поводом для подобных рассуждений стало заявление пресс-секретаря Союза журналистов Германии Хендрика Цернера, который обвинил сотрудников RT в том, что они «распрощались с критической и независимой журналистикой» и «принимают участие в дестабилизации демократии». При этом Захарова напомнила немцам о том, как их Deutsche Welle во время проведения в России незаконных акций активно призывала народ к участию в них.
Ранее глава МВД ФРГ назвал телеканал Russia Today недружественным по отношению к Германии.