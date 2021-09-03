Захарова обвинила немецких политиков, силовиков и СМИ в травле RT

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Журналист Дмитрий Быков рассказал, что восхищается министром обороны Сергеем Шойгу. На вопрос о кандидатуре Шойгу в качестве президента он ответил, что тот быстро поймёт, что делать. Об этом сообщает телеканал RTVI.

Сергей Шойгу — человек очень энергичный, очень остроумный. Возможно, его энергию не всегда смогут обуздывать его подчинённые, но думаю, что на этом посту он быстро поймёт что делать. Он очень...