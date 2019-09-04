https://static.news.ru/photo/7d611d6a-b6fc-11e9-a316-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/ via Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обвинила НАТО в отсутствии российских представителей на мероприятиях по случаю начала Второй мировой войны в Польше.

По её словам, произошла классическая информационная кампания по переписыванию истории, которая имела очень опасное преломление в Варшаве.

Я абсолютно в этом уверена, потому что у меня есть соответствующие данные, по заранее разработанным в недрах НАТО учебным планам всё это было проведено, — заявила Захарова, выступая на сессии в рамках Восточного экономического форума.

При этом она назвала прошедшие памятные мероприятия в Варшаве «колоссальным фейком» и дезинформацией, сообщает РИА Новости.

Мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны прошли в Польше 1 сентября. Российскую делегацию на них не пригласили, позвав своих нынешних союзников по НАТО, ЕС и Германию. Польский вице-премьер Яцек Сасин объяснил это тем, что поляки считают неуместным отмечать годовщину вооружённой агрессии в отношении Польши «с участием лидера, действующего сегодня подобным образом по отношению к соседу».

Ранее News.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной Второй мировой войны. Именно так истолковали его комментарий большинство журналистов.