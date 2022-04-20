Захарова обвинила НАТО в намеренном затягивании спецоперации на Украине

Страны НАТО намеренно затягивают активную фазу спецоперации, которую Россия развернула на территории Украины, заявила в ходе брифинга 20 апреля представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По её словам, члены Альянса обеспечивают Киев всем необходимым для ведения боевых действий, в том числе оружием, военной техникой и боеприпасами.

Страны НАТО делают всё, чтобы затянуть активную фазу спецоперации. Они наращивают поставки военной техники, оружия, боеприпасов, подталкивают киевский режим к продолжению агрессии против ЛНР, ДНР и новым военным преступлениям неонацистов, — пояснила дипломат.

Кроме того, с начала спецоперации на Украине Киев привлёк около семи тысяч иностранных наёмников из 63 стран, добавила Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что 13 апреля США объявили об очередном пакете военной помощи на $800 млн, согласно которому Киев получит десятки гаубиц, тысячи артиллерийских снарядов, сотни бронетранспортёров, вертолёты Ми-17 российского производства, из которых, по словам Захаровой, «будут обстреливаться территории ЛНР и ДНР, а может, и территории России».

Ранее китайская газета Global Times писала о том, что Вашингтон может намеренно растягивать сроки конфликта на Украине, действуя в собственных интересах и извлекая выгоду из ими же созданного хаоса. Авторы публикации подчеркнули, что США прикрываются маской добродетели для более эффективного манипулирования Киевом.