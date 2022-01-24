Захарова обвинила Bloomberg в сознательной дезинформации по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале материал агентства Bloomberg о том, что КНР якобы попросила президента РФ Владимира Путина «не нападать на Украину во время Олимпиады». По её словам, при подготовке материала агентство не обращалось за комментариями к российской стороне, вопреки сложившейся ранее практике.

Когда нужно вбросить дезу, агентству Bloomberg отказывают «золотые стандарты» качественной журналистики. Интересно, а когда на сайте Госдепа появится доклад о фейках Bloomberg? — задалась вопросом Захарова.

Она подчеркнуло, что издание, в российском штате которого числятся 24 корреспондента и 3 технических сотрудника, могло обратиться в официальные ведомства за комментариями, как оно делало ранее.

Ранее Bloomberg со ссылкой на одного из пекинских дипломатов сообщило, что Си Цзиньпин обратился с просьбой к Путину не начинать вторжение на Украину во время зимней Олимпиады в Пекине, которая пройдёт в феврале 2022 года. Согласно данным, полученным агентством от военных аналитиков, к моменту завершения перемирия на Украине начнётся оттепель, которая станет препятствием для быстрого «российского вторжения». Между тем китайский лидер старается укрепить свой авторитет, чтобы в третий раз подряд занять пост председателя КНР, а кризис в Европе может помешать ему в этом.

В МИД Китая назвали подобные публикации абсолютной ложью и провокацией, которая призвана подорвать проведение Олимпийских игр