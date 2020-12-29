Захарова обвинила американские СМИ в раздувании русофобии в США

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Наталья Поклонская назвала «бредом сивой кобылы» заявление Управления верховного комиссара ООН об отсутствии у них доступа в Крым. Речь идёт о заявлении представителя Управления Лиз Троссел о невозможности оценить ситуацию с водоснабжением на полуострове из-за того, что у их миссии нет доступа в Крым.

Поклонская направляла письмо верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с призывом осудить украинские власти, которые в одностороннем порядке прекратили поставку воды в Крым. Зампред Госдумы просила также принять...