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Захарова обвинила американские СМИ в раздувании русофобии в США

01:32, 31 декабря 2020
Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press

Мария Захарова назвала русофобию в США ключевым фактором внутриполитической борьбы. И главную роль в этом, по мнению дипломата, играют американские СМИ.

Я имею в виду в нагнетании антироссийских настроений. Может быть, даже не столько нагнетании, сколько раздувании их, — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Специальный гость» с Тиной Канделаки на RTVI.

По словам дипломата, простому американскому обывателю непонятно, почему Россия является угрозой. Поэтому СМИ и выдумывают всякие истории, чтобы как-то объяснить сей постулат.

Именно поэтому тема химического оружия получила своё место в этой информационной кампании, — добавила представитель МИД, приведя в пример историю с инцидентом в Солсбери, когда Британия обвинила Москву в нападении с применением химического оружия.

Захарова назвала историю «абсурдом полным», объясняя причины русофобии в США.

Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась об инциденте с политиком Алексеем Навальным. Она считает, что западные страны проводят масштабную раскрутку истории с несколькими отравлениями, чтобы создать «дымовую завесу».

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