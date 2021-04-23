Захарова о Навальном: не нужно придумывать то, чего нет

https://static.news.ru/photo/bd0699c8-a434-11eb-bbb1-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: mid/vk.com

Оппозиционер Алексей Навальный получает медицинскую помощь, а Западу не следует выдумывать о его состоянии то, чего нет. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью RT на немецком.

Навальному предоставлена помощь, медицинская помощь. В сеть попадают кадры того, в каких условиях он содержится. Вы это можете видеть сами <...> Не нужно придумывать то, чего нет, — сказала она.

Пристальное внимание стран Запада к Навальному Захарова расценила как политизацию. Она напомнила о ситуации с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем и отметила, что его состояние интересует Европу и другие станы гораздо меньше.

Захарова добавила, что неприглядная история, разыгранная на территории Германии в связи с якобы отравлением оппозиционера, нанесла двусторонним отношениям большой ущерб. Россию обвиняли в применении химического оружия, при этом Германия так и не дала ни одного вразумительного ответа на ряд запросов МИД РФ и правоохранительных органов

Как можно объявлять страну виновной в чём-то, не предъявляя вообще никаких доказательств? — возмутилась представитель ведомства.

Навальный с середины марта находится в исправительной колонии № 2 во Владимирской области. Он отбывает наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы по делу «Ив Роше».

Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию с требованием освободить Навального до очередного заседания ассамблеи, которое пройдёт с 7 по 9 июня. Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что этому документу самое место в корзине с мусором.