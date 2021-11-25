Захарова назвала условие нормализации отношений с США

Нормализация отношений Москвы и Вашингтона невозможна без решения ситуации с российской дипломатической собственностью в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, до последнего момента Вашингтон не только не предпринял попыток как-то урегулировать ситуацию с отторгнутой собственностью РФ, но даже не предоставил доступа туда российских дипломатов для проведения инспекции, передаёт РИА Новости.

До сегодняшнего дня даже вопрос о том, чтобы не препятствовать хотя бы визуальному осмотру помещений, не сдвигается с мёртвой точки, вопреки дававшимся обещаниям решить его на уровне руководства Государственного департамента США, — сказала Захарова на брифинге.

Таким образом, по её словам, без урегулирования вопроса о дипсобственности «невозможна в принципе нормализация двусторонних отношений, которые просто отравляются чинимыми Вашингтоном правовыми препятствиями и коллизиями».

В июле власти США отказались возвращать России отнятую дипломатическую собственность. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, вопрос о собственности является одним из серьёзнейших раздражителей, о котором говорили и президент РФ, и министр иностранных дел.