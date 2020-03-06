https://static.news.ru/photo/a06a198e-5f8e-11ea-9e08-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Нидерландов пытаются оказать давление на гаагский суд перед процессом по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мы видим, как Нидерланды и в Нидерландах, в этом государстве, набирает всё новые обороты информационная кампания по мере приближения к намеченному на 9 марта началу судебного процесса в окружном суде Гааги по делу о крушении рейса MH17 в небе над восточной Украиной в июле 2014 года, — сказала Захарова на брифинге.

По её словам, главной целью такого давления является желание сформировать общественное мнение так, чтобы «обезопасить свои так называемые успехи, достигнутые после шести лет работы».

Самолёт «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 298 человек.

Совместная следственная группа (ССГ) с экспертами из Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Украины и Австрии в июне 2019 года нашла четырёх человек, которые могут быть причастны к катастрофе. Это один украинец и трое граждан России. Следствие считает, что самолёт был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Суд должен начаться в марте 2020 года.

Как ранее писал NEWS.ru, российские власти намерены тщательно проанализировать итоги суда по MH17.