Захарова: нерасширение НАТО — «камень преткновения» саммита России и США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова внесла ясность в отношении обсуждения вопроса о нерасширении НАТО. По её словам, заявления США и ряда западных стран, согласно которым на переговорах по гарантиям безопасности не будет рассматриваться вопрос нерасширения Альянса на восток, являются ошибочными, говорится в распространённом официальном комментарии.

В США и ряде западных стран появились заявления о том, что в ходе предстоящих в ближайшее время обсуждений российского предложения о разработке правовых гарантий безопасности тема нерасширения НАТО рассматриваться не будет. В этой связи подчёркиваем: именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО. Это должны для себя предельно чётко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции, — сказала она.

17 декабря Министерство иностранных дел России анонсировало проекты соглашения с США о гарантиях безопасности, а также договор о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов Организации Североатлантического договора. 15 декабря они были переданы американским представителям на встрече в российском дипведомстве.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен приняли решение относительно будущих переговоров с Россией по европейской безопасности. Саммит будет проходить в координации и при участии Евросоюза. Также отмечается, что Блинкен и Боррель учли представленные РФ ранее предложения, касающиеся «российского видения возможных новых механизмов обеспечения безопасности в Европе».