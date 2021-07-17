Захарова не поверила в ошибку ОЗХО в ситуации с Навальным

Москва не верит в то, что техсекретaриат ОЗХО допустил обычную ошибку, указав в докладе по инциденту с Алексеем Навальным, что эксперты были направлены в ФРГ в день инцидента с ним, хотя раньше назывались другие даты. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захaрова в эфире программы «Вечер с Владимиром Солoвьёвым» на телеканале «Россия 1».

Как сообщили в ОЗXО, группа для помощи Навальному по просьбе Германии была направлена 20 августа 2020-го. На тот момент он был в самолёте и только начал чувствовать недомогание. В организации назвали это ошибкой.

Мы действительно как люди, как представители тех профессий, которыми занимаемся, имеем право на ошибку. Но после каждой ошибки, во-первых, её нужно исправлять, а во-вторых, нужно объясняться. И это является подтверждением того, что это не злонамеренное действие, а ошибка, — заявила Захaрова.

Она отметила, что постпред России при ОЗXО Александр Шульгин на заседании, где был представлен проект доклада, задал «конкретные вопросы» о том, откуда взялась эта дата, но ответов так и не получил. Захaрова назвала случившееся чередой подлогов для формирования новой, нужной конъюнктурной повестки западным странам.

Ранее постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин высказался об инциденте с оппозиционером Алексеем Навальным. По его словам, оправданиям МИД ФРГ о нeстыковках в докладе поверить тяжело. Он сообщил, что представительница комиссии ФРГ списала несоответствие дат на опечатку.