https://static.news.ru/photo/5001beca-27ee-11ea-a5a6-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не стала раскрывать, как именно Россия ответит США, которые ввели санкции против строительства трубопровода «Северный поток — 2». Однако она заверила, что меры последуют в любом случае.

Я не буду говорить, как будут конкретно выглядеть ответные меры российской стороны, но мы всегда отвечаем на подобные недружественные выпады. Ещё 10 лет назад нам говорили, что нельзя связывать энергетическую составляющую с политикой. А сейчас оказывается, что нужно так делать, с точки зрения Вашингтона, — сказала она.

20 декабря американский лидер Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на следующий год. Документ предусматривает введение санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

Вашингтон потребовал от компаний, занимающихся прокладкой труб, остановить строительство. Первой остановила работы швейцарская компания Allseas и отозвала специальные суда. По словам её представителя Йенса Мюллера, осталось уложить около 160 километров трубопровода из 2460 километров.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у Российской Федерации есть собственный трубоукладчик, который за несколько месяцев сможет закончить строительство газопровода в Германию через Балтийское море, писал NEWS.ru.