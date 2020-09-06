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Захарова не посчитала нужным отвечать на возмущение сербских чиновников

13:29, 06 сентября 2020 108
Мария Захарова Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не посчитала требующим ответа факт возмущения её постом в социальной сети со стороны сербских чиновников.

Ранее делегация Сербии с президентом Александром Вучичем нанесла двухдневный визит в Вашингтон для проведения переговоров с «премьером» самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти. Результатом встречи стало соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Позже в Сети появилась фотография с переговоров, на которой Вучич сидит на стуле на расстоянии от стола Трампа. В своём Facebook Захарова прокомментировала снимок, приложив к нему скриншот из знаменитого момента фильма «Основной инстинкт».

Этот пост вызвал возмущение у сербских чиновников. В частности, Захарову за подобное высказывание в соцсетях пристыдил директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич.

Российские журналисты попытались узнать у дипломата, как бы она отреагировала на вопрос со стороны сербских представителей.

Нет там вопросов, — цитирует Захарову издание «Подъём».

Как передавал NEWS.ru, министр обороны Сербии Александр Вулин резко осудил пост официального представителя МИД РФ.

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