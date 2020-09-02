Захарова назвала заявления по Навальному информационной кампанией против РФ

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Заявления правительства ФРГ по поводу ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным являются очередной информационной кампанией, направленной против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вместо тщательного расследования, кропотливой совместной работы, целью которой должно быть получение истинного результата, наши партнёры предпочитают публичные заявления. Всё это превращается в очередную информационную кампанию, — заявила в эфире телеканала «Россия 1» Захарова.

Как писал NEWS.ru, специальная лаборатория в Германии провела токсикологическое исследование на основе анализов российского оппозиционера Алексея Навального. Были получены неопровержимые доказательства химического нервного вещества группы «Новичок», сообщили в правительстве ФРГ. Отмечается, что о результатах расследования проинформируют посла России в Германии, а также партнёров ФРГ по НАТО и Евросоюзу. Жена Алексея Навального и лечащие врачи уже получили информацию.

Ранее сообщалось, что берлинская клиника Charité, где находится Навальный, запросила помощи у специалистов по ядам и боевым отравляющим веществам из лаборатории бундесвера. В частности, медики отправили запрос в закрытый военный лабораторный комплекс по фармакологии и токсикологии в Мюнхене, где работают лучшие эксперты в этой области. Берлинские врачи заявили, что нашли в организме Навального остатки токсинов.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального не обнаружено. Соратники же политика уверены, что оппозиционера отравили.