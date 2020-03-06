https://static.news.ru/photo/6cd01e94-5f88-11ea-a162-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Задержание в Испании по запросу Вашингтона гражданки РФ Олеси Красиловой будет иметь прямые последствия для двусторонних связей между Москвой и Мадридом. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она выразила надежду, что в этом деле испанские власти займут «принципиальную и правовую позицию».

Задержание Красиловой — ещё один пример охоты на российских граждан, которую США развязали по всему миру, — отметила Захарова.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства уточнила, что дипломаты направили своим коллегам из Испании ноту. В ней была выражена серьёзная озабоченность случившимся. По словам Захаровой, Москва призвала Мадрид отказать в экстрадиции переводчицы в Соединённые Штаты.

Россиянка Олеся Красилова была задержана в аэропорту города Санта-Крус-де-Тенерифе 14 февраля. В США ей вменяют передачу биометрических данных третьим лицам, писал NEWS.ru. Возвращению Красиловой на родину попытается помочь Мария Бутина, ранее освобождённая из американской тюрьмы. По её словам, гражданам РФ вообще не следует ездить в западные страны, поскольку там ведётся настоящая «охота» на россиян.