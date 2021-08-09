Захарова назвала врагами Украины устроивших травлю спортсменки Магучих
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
21:07, 08 августа 2021
Мария ЗахароваФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Настоящими врагами Украины являются те, кто начал травлю легкоатлетки Ярославы Магучих из-за её совместных фото с россиянкой Марией Ласицкене. Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала бронзовую медаль в олимпийском турнире по прыжкам в высоту у женщин. После окончания соревнований она тепло поздравила победительницу, россиянку Марию Ласицкене. Девушки обняли друг друга и устроили совместную фотосессию. В связи с этим Магучих вызвали в Минобороны Украины для беседы.
Мария Захарова отметила, что в украинском оборонном ведомстве совместные фото российской и украинской спортсменок назвали «объектом информационных спецопераций врага».
Жаль, не добавили, что враг — это тот, кто начал на Украине травлю своей же спортсменки за эту фотографию. Вот они и есть настоящие враги Украины, — написала представитель российского МИД.
В свою очередь ранее телеведущий Владимир Соловьёв предложил Ярославе Магучих перебраться жить в Россию. По его словам, спортсменка, которую раскритиковали за фото с олимпийской чемпионкой Марией Ласицкене, может представлять нашу страну в случае, если её травля на родине не прекратится.