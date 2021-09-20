Захарова назвала «Умное голосование» несусветной глупостью

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «Умное голосование» на выборах «несусветной глупостью» и посоветовала её инициаторам читать классику литературы. В эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» она заявила, что создатели приложения занимаются «разрушением», а не конструктивом.

Жить по принципу «баба Яга против» или «нам не важна победа, нам важно отомстить», никакой позитивной повестки, никакого конструктива, только разрушение и уничтожение — так в истории всё написано, — сказала она.

По словам Захаровой, оппозиционерам стоит читать больше классической литературы. Представитель МИД РФ подчеркнула, что таким людям нечего делать «в мире созидания и в мире творчества», коим, по её же мнению, является нынешний мир.

Захарова также заявила, что публикуемые оппозиционерами данные являются не компроматом, а «разрушительным динамитом». Она отметила, что в призывах противников действующей власти содержатся такие формулировки, как «мы хотим разрушить» и «мы хотим уничтожить».

Это какая-то несусветнейшая глупость, которую придумали со всеми этими «Умными голосованиями» и с бесконечным «заграница нам поможет». Опять же, ну читайте столетней давности ставшую уже классикой литературу, — заключила дипломат.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова не стала давать собственную оценку стратегии «Умное голосование», созданной сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального.