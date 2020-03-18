https://static.news.ru/photo/b2eb6f58-6908-11ea-9371-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел России оценивает Черногорию, Филиппины и Молдавию как самые сложные страны для эвакуации граждан РФ. Об этом журналистам 18 марта рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она подчеркнула, что в перечисленных странах россияне столкнулись с наибольшими проблемами при возвращении домой после прекращения межгосударственных авиасообщений и закрытия границ из-за распространения коронавируса нового типа.

Есть точки, которые мы оцениваем как наиболее сложные. Это Черногория, Филиппины и Молдавия, — цитирует официального представителя МИД телеканал «360».

Также Захарова заявила, что наибольшие проблемы возникают в Черногории, так как балканская страна выдвинула беспрецедентные условия эвакуации россиян. Исходя из требований местных властей, Россия обязана на своих самолётах доставить домой «застрявших» в РФ черногорцев. Только после этого правительство даст разрешение на вывоз людей со своей территории.

Недавно в российском посольстве сообщили, что Черногория всё же дала зелёный свет на эвакуацию. Сейчас обговаривают сроки вылета.

Как ранее писал NEWS.ru, авиакомпания «Аэрофлот» спецбортом вывезла из Ташкента в Москву 282 россиянина, которые захотели вернуться в Россию после прекращения Узбекистаном транспортного сообщения из-за коронавируса.