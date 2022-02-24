Захарова назвала своё включение в санкционный список подарком к 23 Февраля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала своё включение в санкционный список Евросоюза подарком ко Дню защитника Отечества. Отечеству же она служит верой и правдой, заявила Захарова в своём Telegram-канале.

Объявление о включении меня в санкционный список, с точки зрения евроатлантического режима, своеобразный подарок ко Дню защитника Отечества, которому служу верой и правдой. Само решение было разработано давно. Я об этом знала, потому что через «своих людей» они даже об этом намекали, пытаясь запугать. Когда поняли, что шантаж не проходит, включили санкционный механизм, — сообщила представитель МИД РФ.

Захарова также задалась вопросом, чего ещё ожидать от тех, кто даёт статус политического беженца экстремисту-идеологу Ахмеду Закаеву и миллионами убивает мирных граждан. Добавила, что вся её семья предана России, а оба деда прошли Великую Отечественную войну.

Ранее Евросоюз обнародовал список россиян, попавших под санкции за признание Россией ДНР и ЛНР. В нём оказалась Мария Захарова, а также 351 депутат Госдумы и более двух десятков физлиц и организаций. Также министр обороны РФ Сергей Шойгу, главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава администрации президента Антон Вайно.