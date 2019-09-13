https://static.news.ru/photo/b850be68-d564-11e9-bca6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bob Daemmrich/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Появление данных об информаторе США связано с началом предвыборной кампании в Штатах. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сначала ставится цель, затем под неё подгоняется информация. Какова же цель? Она абсолютно точно — здесь нет никаких сомнений — внутриполитическая, ведь в США началась электоральная кампания, — цитирует её « Интерфакс ».

Ранее стало известно, что Москва запросила Интерпол о местонахождении Олега Смоленкова. Предполагаемый агент США пропал в 2017 году, когда уехал с семьёй в Черногорию. По предварительным данным, оттуда он перебрался в Штаты, где находится и по сей день, писал News.ru.