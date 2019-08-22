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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о принятии России в G8 при условии возвращения Крыма.

Крым был есть и останется российским, а Европа и «семёрка» пусть принимают решение нужна или не нужна Россия. Мы туда не рвёмся, — сказал сенатор в беседе с телеканалом «360»....