Официальный представитель МИД РФ назвала слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении России в G8 некомпетентными. По её словам, Зеленский высказывается о ситуации без понимания сферы.
Мы прекрасно понимаем, что та сфера, в которой осуществлял свою деятельность нынешний президент Украины, конечно, имеет международный аспект, но несколько в другом, — сказала она.
Захарова также отметила, что перед подобными заявлениями Зеленскому необходимо советоваться с экспертами.
Как ранее писал News.ru, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского вернуть Россию в G7 в обмен на Крым.