«Детский лепет»: Захарова оценила слова Блинкена о роли РФ в Казахстане

«Детский лепет и отчаяние от отсутствия аргументов», — так охарактеризовала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о роли России в урегулировании ситуации в Казахстане официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Её комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Я считаю, что это отчаяние и отсутствие аргументов. Или отчаяние от отсутствия аргументов. Ведь посмотрите, в ситуации, когда сейчас задают вопросы американским представителям вокруг Казахстана, ставят их в публичном плане в тупик. Они не знают, что говорить. Посмотрите на этот детский лепет и чушь, которую они несут, — сказала дипломат.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом обеспокоен событиями в Казахстане, но считает, что республика вполне справится с ситуацией и без помощи ОДКБ. Отвечать на протесты нужно «пропорционально», беспорядки были вызваны экономическими причинами, отметил он. Блинкен также напомнил «урок из прошлой истории»: «когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти».

В МИД РФ высказывания Блинкена по Казахстану назвали «хамскими».

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.