Захарова назвала ситуацию вокруг Навального грязной политической вознёй

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню вокруг ситуации с отравлением Алексея Навального.
Она также добавила, что российская сторона ждёт германского посла на Смоленской с результатами лабораторных исследований и остальными «некими свидетельствами», которыми обладает МИД ФРГ.
Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню, — цитирует Захарову РИА Новости.
Оппозиционеру стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска. Он был госпитализирован в Омске, где ему диагностировали кому, а позже оппозиционера доставили в берлинскую клинику Charité. 2 сентября немецкое правительство заявило, что токсикологическое исследование анализов блогера выявило «не вызывающие сомнений доказательства» присутствия в его организме вещества из группы «Новичок».
В Кремле назвали абсурдом попытки связать РФ и её власти с «отравлением» Навального. Глава МВД России Владимир Колокольцев, в свою очередь, опроверг наличие криминала в ситуации с оппозиционером.
Как писал NEWS.ru, 7 сентября немецкие медики вывели Навального из комы. Согласно данным врачей, состояние здоровья оппозиционера значительно улучшилось. Больного отключили от искусственной вентиляции лёгких. Он реагирует на вербальные стимулы, однако оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжёлого отравления по-прежнему рано, отмечают специалисты.