Захарова назвала ситуацию вокруг Навального грязной политической вознёй

https://static.news.ru/photo/699fbaac-f1c5-11ea-8316-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню вокруг ситуации с отравлением Алексея Навального.

Она также добавила, что российская сторона ждёт германского посла на Смоленской с результатами лабораторных исследований и остальными «некими свидетельствами», которыми обладает МИД ФРГ.

Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню, — цитирует Захарову РИА Новости.

Оппозиционеру стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска. Он был госпитализирован в Омске, где ему диагностировали кому, а позже оппозиционера доставили в берлинскую клинику Charité. 2 сентября немецкое правительство заявило, что токсикологическое исследование анализов блогера выявило «не вызывающие сомнений доказательства» присутствия в его организме вещества из группы «Новичок».

В Кремле назвали абсурдом попытки связать РФ и её власти с «отравлением» Навального. Глава МВД России Владимир Колокольцев, в свою очередь, опроверг наличие криминала в ситуации с оппозиционером.