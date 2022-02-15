Захарова назвала ситуацию с ответом Запада на письмо Лаврова анекдотичной

Ситуацию с отсутствием ответа на запрос МИД РФ о позиции конкретных стран официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» назвала анекдотичной. По её словам, таким образом данные государства окончательно утрачивают свой суверенитет.

Ответы были даны не теми, кому писали письма: в современной обстановке бывает и такое. Пишешь одному — отвечает другой. Похоже на анекдот, но и такое случается, — сказала дипломат.

Главой МИД России Сергеем Лавровым в адрес стран — членов ОБСЕ были направлены письма с просьбой проинформировать, как именно правительство каждой страны планирует выполнять обязательство в отношении неделимости безопасности на практике в нынешних условиях. Кроме того, им было необходимо ответить на вопрос, как партнёры РФ понимают своё обязательство не укреплять безопасность своей страны за счёт безопасности других государств, руководствуясь приверженностью принципу неделимости безопасности.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Лавров отметил, что на его письмо никто из коллег-министров не ответил.

Писали в национальном качестве, каждому государству, министрам иностранных дел, а почему-то за них за всех ответили генсек НАТО Йенс Столтенберг и [глава евродипломатии Жозеп] Боррель, — добавила Захарова.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что ответ США по гарантиям безопасности относительно российских озабоченностей отрицательный. Он также отметил, что НАТО пытается сделать так, чтобы именно она определяла развитие ситуации на Европейском континенте.