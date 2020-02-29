https://static.news.ru/photo/0da26fce-5afd-11ea-a7a3-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заявление косовского «премьера» Альбина Курти по поводу отмены налогов на сербские товары с 15 марта 2020 года является попыткой шантажа, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Европейский политик назвал «знаком доброй воли» освобождение от 100-процентных пошлин на продукцию из центральной Сербии.

Курти отметил, что сперва отменят дополнительную плату на импорт сырья, а потом, с 1 апреля, если Белград предпримет ответные шаги, таможенный барьер устранят за 90 дней.

Несмотря на благообразную подачу господином А. Курти своей новой инициативы, речь идёт вовсе не о «шаге вперёд», призванном разблокировать переговорный процесс, а об откровенной профанации, попытке шантажа, — приводит слова Захаровой официальный сайт МИД РФ.

Пошлины, введённые Приштиной осенью 2018 года, по предварительным данным, наносят Сербии экономический ущерб до €1 млн в сутки.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Сербии Александр Вучич считает, что зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С1», поставленные из РФ, усилят обороноспособность страны и её военный нейтралитет, но вызовут внешнеполитическое давление на Белград. Он уточнил, что в страну доставлены уже два комплекса из шести, предусмотренных контрактом.