Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала саморазоблачением интервью Андрея Богдана, ранее занимавшего пост главы офиса президента Украины Владимира Зеленского. В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону оба участника беседы признали, что помогли комику и актёру стать государственным лидером, отметила Захарова в своём Telegram-канале.

По её словам, Богдан и Гордон рассказали , что, помогая Зеленскому, использовали методы, несовместимые с демократическими. Это дало Захаровой повод назвать беседу блестящей и поблагодарить её участников.

Интервью — очередная удачная операция СБУ или сиквел «За двумя зайцами»? — прокомментировала Захарова.

Ранее экс-глава офиса Зеленского заявил, что президент России испытывал симпатию к украинскому коллеге, а тот отвечал взаимностью. Однако впоследствии нынешний президент Украины испортил отношения с российским лидером своим «наглым и беспардонным» поведением. По мнению Богдана, сейчас Зеленский лишь «бегает по миру и забивает стрелки Путину», тогда как Украину «троллят» и Путин, и президент США Джо Байден, который перед переговорами звонил главам многих стран, исключая Украину.