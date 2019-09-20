https://static.news.ru/photo/d7b0a8f8-dbc8-11e9-8c52-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что принятая резолюция Европарламента «О важности европейской памяти для будущего Европы» является новым витком грубой фальсификации истории.

Данная резолюция не что иное, как набор ревизионистских утверждений, — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИДа.

По её словам, Европарламент попытался поставить знак равенства между нацистской Германией и СССР, республики которого освободили Европу от немецких захватчиков.

Как ранее писал News.ru, Европейский парламент почтил память жертв тоталитарных режимов и учредил Международный день героев борьбы с тоталитаризмом. Политики выразили озабоченность действиями руководства России, которое «пытается обелить преступления, совершённые тоталитарным советским режимом». По мнению евродепутатов, это является «опасным компонентом информационной войны, ведущейся против демократической Европы».