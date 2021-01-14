Захарова назвала причину выхода России из Договора по открытому небу

https://static.news.ru/photo/ccfe8802-574c-11eb-9842-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Начало процедуры выхода России из Договора по открытому небу (ДОН) связано с неприемлемой ситуацией вокруг соглашения после выхода США. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова отметила, что решение Вашингтона серьёзно изменило конфигурацию, которая была заложена при формировании режима открытого неба, а также оно нарушило баланс интересов стран-участниц ДОН.

Она подчеркнула, что Россия предпринимала максимальные усилия по спасению договора, рассчитывая на конструктивный подход стран Запад, однако всё испортила их «политическая ориентация на США», сообщается на сайте МИД РФ.

По её словам, Москва предложила оставшимся государствам-участникам предоставить твёрдые гарантии соблюдения ими своих обязательств о непередаче американцам данных, получаемых во время наблюдательных полётов над российской территорией. Одновременно российская сторона запросили в соответствии с ДОН подтвердить готовность обеспечить её возможностью наблюдения всей европейской территории, включая находящиеся там американские военные объекты. От прямого ответа уклонились.

Создавшаяся ситуация для нас абсолютно неприемлема, так как по сути у всех членов НАТО сохранялась бы возможность наблюдать за всей территорией России, а территорию лидера альянса — США — от российского наблюдения закрыли, — отметила Захарова.

Как ранее писал NEWS.ru, в МИД России объяснили начало процедуры выхода из ДОН тем, что участие Москвы в нём бессмысленно без присутствия Вашингтона. В ведомстве добавили, что США покинули соглашение под надуманным предлогом и тем самым нарушили баланс интересов государств-участников.

ДОН позволяет участникам совершать облёты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Документ был подписан в марте 1992 года представителями 35 государств. О намерении Вашингтона выйти из ДОН президент США Дональд Трамп объявил 21 мая 2020-го. Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео тогда пояснил, что решение вступает в силу через полгода, считая от 22 мая, то есть 22 ноября.