Захарова назвала предупреждение посольства США о митингах «инструкцией»

https://static.news.ru/photo/bb729742-5f42-11eb-b1e2-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: MIDRussia/facebook.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о позиции ведомства из-за публикаций посольства США предупреждения для американцев, где отражены маршруты акций протеста 23 января. По её словам, таким образом американские дипломаты не информировали, а давали инструкцию активистам.

Это не информирование граждан США о местах, куда им не надо ходить, как сейчас пытается вывернуть и объясниться американское посольство. Это, по большому счёту, мотивация, инструкция, которую посольство США в Москве давало для тех, кого сначала через американские соцсети и интернет-платформы обманывали, а потом рассказывали им про некий поход и марш на Кремль, — сказала она.

Захарова назвала действия американских дипломатов «той самой пропагандой», которая «толкала людей» на участие в протестах через «откровенную ложь». Такое заявление представитель министерства сделала в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее посольство США разместило на своём сайте сообщение с упоминанием мест и времени проведения в разных городах России акций 23 января. Эта информация предназначалась для американских граждан, которым рекомендовали избегать мест проведения митингов. Захарова заявила, что ведомство «будет отвечать» на этот шаг.

В посольстве ответили, что это стандартная консульская практика представительств многих стран, которая позволяет обеспечить безопасность находящихся в РФ американцев.

Акции в поддержку Навального прошли во многих городах России 23 января. Глава сети штабов политика утверждает, что на акции вышли 250–300 тысяч человек. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иностранным агентом) оценил численность протестующих в Москве в 50 тысяч человек, журналисты Reuters считают, что протестовать вышли 40 тысяч человек, в МВД говорят о четырёх тысячах. Координатор проекта «Белый счётчик» Дмитрий Нестеров считает, что в митинге на Пушкинской площади участвовали 20 тысяч человек, писал NEWS.ru.