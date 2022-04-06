Захарова назвала «правовым беспределом» задержание в Финляндии ценностей РФ

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала задержание в Финляндии российских произведений искусства. Об этом говорится в ответе дипломата, размещённом на сайте министерства.

По данным МИД, финская таможня 2–3 апреля задержала на российско-финляндской границе три автомашины, следовавшие в Россию, под предлогом на возможное нарушение режима так называемых санкций. Машины перевозили культурные ценности, принадлежащие Эрмитажу, Третьяковской галерее, музею изобразительных искусств имени Пушкина, которые экспонировались ранее в Италии и Японии.

В присутствии сотрудников российского посольства 5 апреля груз до окончания разбирательства временно помещён в специально оборудованное хранилище музея Атенеум в Хельсинки.

До финских властей было доведено требование о недопустимости вскрытия опломбированных упаковок, — отметила Мария Захарова.

Дипломат сообщила, что теперь Хельсинки ждут разъяснения со стороны Еврокомиссии. Российская сторона ждёт, в свою очередь, от Хельсинки скорейшего решения по возвращению произведений искусства России в полном объёме.

По сути, эту ситуацию можно охарактеризовать двумя словами — правовой беспредел. Речь идёт о задержании в нарушение международного права культурных ценностей, принадлежащих Российской Федерации и временно находившихся за границей под государственные гарантии стран, в которых организовывались выставки этих предметов на некоммерческой основе в сотрудничестве с нашими музеями, — прокомментировала ситуацию Захарова.

Ранее таможня Финляндии подтвердила задержание российских предметов искусства на более чем €42 млн евро. Они были внесены в санкционные списки, сообщил представитель таможни Сами Ракшит.