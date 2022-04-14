Захарова назвала позорным призыв главы МИД Латвии к «денацификации» России

Восстановление Украины после боевых действий обойдётся России в несколько сотен миллиардов долларов, рассказал NEWS.ru кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака. По его словам, на это будет уходить несколько процентов ВВП страны.

Я думаю, сумма [трат России на восстановление Украины] будет порядка нескольких сотен миллиардов долларов. Вопрос будет заключаться в том, за сколько лет это будет потрачено. Понятно, что не один год....