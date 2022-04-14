Захарова назвала позорным призыв главы МИД Латвии к «денацификации» России
Дарья Харитонова
Дарья Харитонова
21:50, 14 апреля 2022
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Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, чьи слова приводятся на официальном сайте ведомства, пристыдила главу МИД Латвии Эдгара Ринкевича за призыв к «денацификации» РФ, назвав подобные заявления позорными. По её словам, правительство Латвии восхваляет фашизм у себя в стране и во всём мире.
Слышать подобное из уст руководства страны, где официально восхваляются нацизм и его приспешники, позорно. Реализуя внешнеполитический курс Латвии, Ринкевич в своей ежедневной работе занимается именно тем, что потворствует глорификации фашизма у себя в стране и в мире. Лицемерие министра не имеет границ, — заявила Захарова.