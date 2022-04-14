18+

Рубрики

Медиа

Архив

Алкозамок на автомобиль: предложен новый способ борьбы с пьяными водителями

Устройство блокирует зажигание до тех пор, пока водитель не пройдёт тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе

Политика

Захарова назвала позорным призыв главы МИД Латвии к «денацификации» России

21:50, 14 апреля 2022
Захарова назвала позорным призыв главы МИД Латвии к «денацификации» России
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, чьи слова приводятся на официальном сайте ведомства, пристыдила главу МИД Латвии Эдгара Ринкевича за призыв к «денацификации» РФ, назвав подобные заявления позорными. По её словам, правительство Латвии восхваляет фашизм у себя в стране и во всём мире.

Слышать подобное из уст руководства страны, где официально восхваляются нацизм и его приспешники, позорно. Реализуя внешнеполитический курс Латвии, Ринкевич в своей ежедневной работе занимается именно тем, что потворствует глорификации фашизма у себя в стране и в мире. Лицемерие министра не имеет границ, заявила Захарова.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео