Захарова назвала плановым визит Борреля в Россию

https://static.news.ru/photo/cfa29600-671b-11eb-8ca3-96000091f725_660.jpg Жозеп Боррель Фото: Josep Borrell Fontelles/twitter.com

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель приедет в Россию с плановым визитом. Будет обсуждаться весь комплекс вопросов, а не только права человека. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Визит господина Борреля — плановый. И та информационная прокладка, которая сейчас делается относительно только правочеловеческого содержания этого визита и этих переговоров, она, конечно, не соответствует действительности, — рассказала дипломат в эфире Первого канала.

Она уточнила, что тема Алексея Навального также будет на повестке.

Глава европейской дипломатии 4 февраля прибывает с визитом в Москву, где проведёт переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Визит дипломата продлится до 6 февраля. Президент России Владимир Путин не планирует встретиться Боррелем. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее появилась информация, что европейский политик хочет посетить Алексея Навального. Захарова подчеркнула, что МИД РФ не в курсе этих планов.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил изменить Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии. Оппозиционер проведёт в тюрьме два года и восемь месяцев, поскольку из указанного срока вычтется период его домашнего ареста. В поддержку Навального выступили многие европейские политики, в их числе французский лидер Эммануэль Макрон, глава МИД Великобритании Доменик Рааб, госсекретарь США Энтони Блинкен и канцлер Германии Ангела Меркель, писал NEWS.ru.