Захарова назвала ответную высылку российских дипломатов необоснованной

https://static.news.ru/photo/ff308848-6a2a-11eb-a87f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала высылку российских дипломатов из Германии, Польши и Швеции в ответ на аналогичные действия РФ. Она считает подобные меры необоснованными.

Сегодняшние решения Польши, Германии и Швеции как раз являются необоснованными, недружескими, — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Захарова уверена, что такое решение внешнеполитических ведомств европейских стран стало продолжен гниём «череды действий, акций», которые российские власти квалифицируют как вмешательство во внутренние дела.

5 февраля стало известно, что двое представителей генконсульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге, а также сотрудник посольства ФРГ в Москве были объявлены в России персонами нон грата. Их обвинили в участии в митингах в поддержку политика Алексея Навального.

В ЕС раскритиковали данный шаг со стороны Москвы. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал российские власти пересмотреть своё решение, подчеркнув, что не согласен с заявлением, что европейцы «вели деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом». В ответ Захарова назвала такое решение «вынужденной мерой».

8 февраля в качестве ответных мер Германия объявила персоной нон грата сотрудника российского посольства. В МИД страны объяснили, что решение о высылке сотрудника немецкого посольства было не обоснованным, так как он выполнял предусмотренную Венской конвенцией о дипломатических сношениях задачу о законном получении информации о событиях на местах. Аналогичное решение приняли в МИД Польши и Швеции, писал NEWS.ru.