Захарова назвала отравление Навального «дымовой завесой» Запада

https://static.news.ru/photo/c8090d94-4136-11eb-94d9-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась об инциденте с политиком Алексеем Навальным. Она считает, что западные страны проводят масштабную раскрутку истории с несколькими отравлениями, чтобы создать «дымовую завесу».

Масштабно раскручиваемые западным мейнстримом истории с отравлениями четы Навальных создают стойкое впечатление, что именно натовские деятели используют «дымовую завесу» как операцию прикрытия вымышленного покушения с использованием химического оружия. Спрятаться в собственном тумане не выйдет, — написала она в Facebook.

Представитель ведомства отметила, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас не сможет «спрятаться в тумане», даже при поддержке Великобритании и Соединённых Штатов. Россия продолжит спрашивать о содержании исследований и использованных формулах для выявления отравления оппозиционера.

Напомню Берлину русскую пословицу: не за то отец сына бил, что тот играл, а за то, что отыгрывался, — добавила она.

Она напомнила, что Маас несколько раз говорил о создаваемых в Москве «дымовых завесах» вместо совместной работы по отравлению Навального. У неё настойчивое повторение тезиса вызывает мысли о Фрейде, так как, по её словам, немецкие власти не передали никаких данных России.

Как писал NEWS.ru, Алексей Навальный рассказал, что за последние два года его несколько раз пыталась убить группа сотрудников ФСБ. Он опубликовал имена и фотографии этих людей. По его словам, в ведомстве работает секретная группа, в которую входят врачи и химики. Они не только совершили несколько покушений на жизнь самого оппозиционера, но и один раз чуть не убили его жену Юлию.

По его словам, эти люди летали за ним во всех поездках по России. Некоторые передвигались на тех же самолётах, некоторые вылетали раньше. По версии политика, решение о его убийстве было принято после его объявления о намерении баллотироваться на пост президента в 2016 году.