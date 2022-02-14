Захарова назвала настоящего врага Украины

Врагом Украины явлется не Россия, а украинская «элита». Это стало очевидно после обращения президента страны Владимира Зеленского к государственным служащим и олигархам, покинувшим страну. Такое мнение в своём Telegram-канале выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

После того, как президент Украины обратился с просьбой к государственным служащим, олигархам и депутатам, покинувшим страну из-за страха войны и нежелания защищать свою родину, вернуться, стало понятно, что враг этого государства — не Россия. Враг Украины — её «элита», — написала Захарова.

Она также добавила, что после того, как Зеленский заявил, что объявление даты вторжения является запугиванием, стало понятно, что «друг этого государства не США».

После того, как президент Украины заявил, что у него есть абсолютно все разведданные об агрессоре, украинская армия сильна как никогда, а в объявленную американцами дату «нападения» на Украине пройдут масштабные «имиджевые мероприятия», стало вообще все понятно, — подчеркнула дипломат.

В понедельник, 14 февраля, Зеленский призвал депутатов Верховной рады и олигархов, которые выехали за границу, вернуться. На это глава государства дал сутки. О том, что украинские олигархи массово улетают из страны, ранее сообщили СМИ. Для этих целей они используют чартерные рейсы.

В тот же день Зеленский выступил с обращением к нации. Он сообщил, что решил сделать 16 февраля — день, на который Запад «назначил» российское вторжение в страну — Днём единения Украины.