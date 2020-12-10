Захарова назвала надуманными санкции США против россиян

https://static.news.ru/photo/08cb2816-3b8e-11eb-b9cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очередные санкции США против российских граждан и организаций, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, носят надуманный характер, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Очередная порция ограничений, как уже давно заведено у американцев, носит надуманный характер и не подкреплена доказательствами, — цитирует ТАСС Захарову.

Она назвала введённые ограничения «неуклюжим пиар-ходом», направленным на навязывание международной общественности образа россиян как «нарушителей прав человека».

Как писал NEWS.ru, власти США расширили санкции в отношении ряда российских компаний и физических лиц, связанных с Рамзаном Кадыровым. Как сообщает американский Минфин, ограничения наложены за серьёзные нарушения прав человека.

Санкции США приняты в отношении ближайшего помощника Кадырова Даниила Мартынова, вице-премьера Чечни Вахита Усмаева и уполномоченного представителя республики при президенте РФ Зияда Сабсаби. Также ограничения распространяются на Фонд имени Ахмата Кадырова, футбольный клуб «Ахмат», организацию «Абсолютный чемпионат „Ахмат“», клуб смешанных единоборств «Ахмат», «Чеченские минеральные воды» и ООО «Мегастройинвест».

Сам Кадыров, в отношении которого Вашингтон уже вводил ряд рестрикций, также добавлен в список санкций в рамках глобального «акта Магнитского».