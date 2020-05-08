Захарова назвала лживыми публикации Пентагона о Второй мировой

https://static.news.ru/photo/5abf8244-9147-11ea-a21c-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала публикации Пентагона о Второй мировой войне. По её мнению, они лицемерны и лживы.

Она заявила, что определённые страны продолжают пытаться «исказить цели», передаёт РИА Новости. Дипломат добавила, что в США рассказали о вине СССР в развязывании войны, но не упомянули о действиях советских военных для победы.

Даже в такие особенные для всего человечества дни и даты не перестают искать попытки исказить историю и, исключительно поставив во главу угла политические цели, предъявляют нашей стране чудовищные по своей лживости и лицемерности претензии, — сказала она.

Накануне Минобороны Соединённых Штатов опубликовало викторину, посвящённую Второй мировой, а также презентацию о ней. В презентации говорится, что началом конфликта стало вторжение Германии и Советского Союза на территорию Польши в 1939 году.

Как писал NEWS.ru, немецкие политики раскритиковали депутата бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии», который назвал 8 мая «днём абсолютного поражения Германии».