Захарова назвала лживыми публикации Пентагона о Второй мировой

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала публикации Пентагона о Второй мировой войне. По её мнению, они лицемерны и лживы.
Она заявила, что определённые страны продолжают пытаться «исказить цели»,
Даже в такие особенные для всего человечества дни и даты не перестают искать попытки исказить историю и, исключительно поставив во главу угла политические цели, предъявляют нашей стране чудовищные по своей лживости и лицемерности претензии, — сказала она.
Накануне Минобороны Соединённых Штатов опубликовало викторину, посвящённую Второй мировой, а также презентацию о ней. В презентации говорится, что началом конфликта стало вторжение Германии и Советского Союза на территорию Польши в 1939 году.
Как писал NEWS.ru, немецкие политики раскритиковали депутата бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии», который назвал 8 мая «днём абсолютного поражения Германии».
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