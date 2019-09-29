https://static.news.ru/photo/8222c506-946a-11e9-8ef8-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой Госдепартамента США Майклом Помпео на полях Генассамблеи ООН были конструктивнее их диалога в Сочи 14 мая. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, на этот раз состоялся действительно предметный разговор без «реверансов» ни с одной из сторон. На повестке стояла ситуация на Украине и в Сирии, а также предшествовавший форуму визовый скандал с российской делегацией.

Было перечисление проблемных точек и были намечены пути для возможного их решения, — отметила Захарова в эфире программы « Большая игра » на Первом канале .

На Генассамблее в Нью-Йорке произошла «инвентаризация тех вопросов, к решению которых можно приступить», подчеркнула она.

Вместе с тем официальный представитель МИДа указала на то, что перейти к позитивной повестке в двусторонних отношениях не позволяет внутриполитическая ситуация в Соединённых Штатах. По её мнению, администрация американского лидера Дональда Трампа хочет «выстроить отношения со всем миром, но только все их ресурсы, включая внешнеполитические, сконцентрированы на ситуацию внутри США».

Именно этим, считает Захарова, был вызван визовый демарш в адрес российской делегации в ООН. О нём, как считает представитель внешнеполитического ведомства, не знали ни президент Соединённых Штатов, ни госсекретарь.

Ранее, как писал News.ru, десяти участникам российской делегации, направлявшимся на Генассамблею, было отказано в выдаче виз США. В ответ на это Россия призвала проводить заседания ООН и другие крупные международные форумы «на более устойчивых площадках».