Захарова назвала «грязной вознёй» антироссийские санкции США и ЕС

https://static.news.ru/photo/e81dbe10-7c53-11eb-92b5-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия должна сосредоточиться на действительно важных делах и не обращать внимания на «грязную топорную возню», инициаторами которой выступают США и Евросоюз, вводящие санкции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Нам с вами надо идти дальше, обсуждать важные серьёзные вещи современности — вакцины, борьбу с пандемией, терроризмом, взаимодействие на международных площадках по действительно важным, существенным вопросам. А вот эта вся грязнейшая возня, которую устроили, она даже не интрига, это грязная топорная возня, от которой просто дурно пахнет, — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Она призвала не ставить во главу угла введённые санкции и обратила внимание на «тревожный» интеллектуальный уровень тех, кто эти меры утверждал.

Накануне американский Минфин добавил в санкционный список 14 организаций с формулировкой «за производство биологического и химического оружия» и конкретные персоны. Санкции связаны с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального. В этой же связи Вашингтон ввёл запрет на предоставление Москве кредитов от американских правительственных финансовых организаций, в том числе и от Экспортно-импортного банка США.

Как сообщал NEWS.ru, Захарова ранее заявила, что Москва приступила к проработке ответа на антироссийские санкции, введённые США и Евросоюзом из-за ситуации с арестованным оппозиционером Алексеем Навальным.