https://static.news.ru/photo/5a693c08-2e1f-11ea-8021-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гибель главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в результате авиаудара США является убийством представителя суверенного государства без правовых оснований. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мы столкнулись с проявлением новой реальности — с уничтожением представителя правительства суверенного государства, официального лица без соотношения этих действий с какой-либо правовой основой, — цитирует телеканал «Россия 24» Захарову.

Ранее NEWS.ru писал, что министр обороны Израиля созвал экстренное совещание с главами спецслужб и армии для оценки ситуации после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Израильская армия переведена в повышенную готовность на северных границах в ожидании каких-либо действий со стороны Ливана, Сирии или сектора Газа.

Глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.