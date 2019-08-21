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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о распространении неверной информации о требовании денег с гражданина России Евгения Мефёдова, которого отпустили под залог из украинской тюрьмы.

Захарова ссылается на украинское издание, которое опубликовало статью под названием: «Своих не бросаем. МИД РФ требует деньги от россиянина после 5 лет украинской тюрьмы». По версии издания, россиянин должен заплатить 80 евро за восстановление утраченных документов.

Повторю, это фейк, деза, ложь. Не поддавайтесь на провокации. Документы Евгению оформили вчера, плата не взималась, - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Представитель российского МИД подчеркнула, что представительства на Украине оказывают россиянину консульскую помощь. В Генконсульство поступили необходимые документы для оформления паспорта Мефёдову.

Известного по делу о трагедии 2 мая в Одессе россиянина Евгения Мефёдова отпустили под залог. Также вместе с ним выпустили украинца Сергея Долженкова, писал News.ru.