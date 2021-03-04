Захарова назвала дело об «отравлении» Навального провокацией

https://static.news.ru/photo/11919564-7cf4-11eb-9d42-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает провокацией заявление спецдокладчиков ООН Аньес Калламар и Ирен Хан о том, что Россия ответственна за «отравление» оппозиционера Алексея Навального.

Мы сожалеем, что спецдокладчики Совета ООН по правам человека <...> скатились до банальных, никем и ничем не подтверждённых обвинений и провели это мероприятие в русле прежних мейнстримовских установок Запада, — цитирует её РИА Новости.

Она напомнила Калламар и Хан, что их работа должна характеризоваться в первую очередь профессионализмом, беспристрастным подходом и опорой на факты. Захарова также добавила, что до настоящего времени ни одна страна, ни одна организация или лаборатория не представила России никаких доказательств факта отравления.

Более того, по словам Захаровой, российская сторона направила в ООН исчерпывающую информацию по этой ситуации. Почему они ей не оперировали, выступая в Женеве, остаётся тоже большим вопросом. Заявление российских медиков о том, что ухудшение состояния Навального стало возможным из-за приёма медикаментов, также было проигнорировано.

Мы убеждены, что так называемое дело об отравлении Навального якобы химическим оружием является провокацией, которая искусственно вынесена на международный уровень, чтобы создавать в информационном пространстве ложную повестку дня, отвлекающую мировую общественность от подлинно насущных проблем, как инструмент для вмешательства во внутренние дела нашего государства, — резюмировала Захарова.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Алексею Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».

Как сообщал NEWS.ru, спецдокладчики ООН по внесудебным казням и свободе слова Аньес Калламар и Ирен Хан назвали Россию ответственной за попытку убийства Навального. По словам Калламар, газ «Новичок» был разработан в СССР и его производят только в России. Кроме того, по её данным, российская сторона периодически применяет это отравляющее вещество.