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Захарова назвала действия Брюсселя против России «лжедипломатией»

23:44, 26 марта 2022
Захарова назвала действия Брюсселя против России «лжедипломатией» Мария Захарова Фото: MFA Russia/Global Look Press
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о дисбалансе, к которому якобы могут привести действия Запада против Москвы. Еврочиновник предположил, что Россию могут подтолкнуть к КНР, Захарова в Telegram такой подход Брюсселя назвала лжедипломатией.

Я бы балансировку колёс им не доверила, а не то что геополитику. От их подлых манипуляций в мире больше кризисов. Лжедипломатия Брюсселя, — отмечается в её сообщении.

Ранее стало известно, что Жозеп Боррель заявил: российско-китайский союз, который может возникнуть из-за санкционного давления на РФ, станет причиной мирового дисбаланса. По его мнению, такая ситуация чревата возникновением новых кризисных ситуаций.

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