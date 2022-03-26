Захарова назвала действия Брюсселя против России «лжедипломатией»

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Посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что до разрыва отношений с Польшей не дойдёт, но не исключил, что российские посольства на территории страны могут быть закрыты. Об этом дипломат сказал в эфире программы «Соловьев Live».

До разрыва отношений, наверное, дело не дойдёт. Может быть, нас вынудят на какое-то время здесь закрыть посольство. Естественно, в этом случае придётся и полякам закрыть своё посольство в Москве, —...