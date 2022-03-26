Захарова назвала действия Брюсселя против России «лжедипломатией»
Евгений Бугров
Евгений Бугров
23:44, 26 марта 2022
Мария ЗахароваФото: MFA Russia/Global Look Press
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о дисбалансе, к которому якобы могут привести действия Запада против Москвы. Еврочиновник предположил, что Россию могут подтолкнуть к КНР, Захарова в Telegram такой подход Брюсселя назвала лжедипломатией.
Я бы балансировку колёс им не доверила, а не то что геополитику. От их подлых манипуляций в мире больше кризисов. Лжедипломатия Брюсселя, — отмечается в её сообщении.
Ранее стало известно, что Жозеп Боррель заявил: российско-китайский союз, который может возникнуть из-за санкционного давления на РФ, станет причиной мирового дисбаланса. По его мнению, такая ситуация чревата возникновением новых кризисных ситуаций.