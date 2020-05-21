Захарова назвала циничными обвинения России в дезинформации по COVID-19

https://static.news.ru/photo/3cfa489a-9b6d-11ea-b55b-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обвинения со стороны ЕС в адрес России, которая якобы предоставляет неверные сведения по смертности от COVID-19, циничны и в очередной раз демонстрируют попытки властей ЕС отвлечь внимание от проблем в борьбе с вирусом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мы неоднократно комментировали подобные обвинения официальных лиц ЕС. Мы считаем их не просто беспочвенными, но и недопустимыми, рассматриваем их в качестве нечистоплотных попыток отвлечь внимание собственной общественности от испытываемых странами ЕС внутренних трудностей в борьбе с пандемией, — цитирует её РИА Новости.

По словам Захаровой, подобные заявления особенно цинично выглядят на фоне повсеместной помощи европейским странам со стороны России в борьбе с пандемией коронавируса.

Рассчитываем, что здравомыслие и корректное отношение возобладает и ЕС прекратит распространение бездоказательных антироссийских мифов, которые осложняют и без того непростое состояние наших отношений, — резюмировала Захарова.

Ранее, как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на то, что против России развернули кампанию по дезинформации. Страну, по её словам, необоснованно обвиняют в распространении фейков о коронавирусной инфекции. В пример Захарова привела слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который обвинил в распространении дезинформации не только Москву, но и Пекин.