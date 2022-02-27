Захарова назвала «чушью» условия участия России в сессии СПЧ ООН

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «чушью» условия предоставления делегации России участие в сессии Совета по правам человека в ООН. Об этом официальный представитель МИД высказалась в программе «Соловьёв Live».

Речь идёт об участии делегации РФ в Женеве. Организация не может обеспечить прилёт министра иностранных дел Сергея Лаврова в столицу Швейцарии, обставляя это различными условиями.

Начинаются разговоры о том, что мы должны якобы оформлять какие-то документы, которые сейчас придумают страны Евросоюза для тех бортов, которые попали под санкции. Какая-то чушь, — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что небо для России закрыли Германия, Испания, Канада и Франция. К настоящему времени о закрытии неба для российских самолётов заявили уже порядка 20 стран. В ответ Москва приняла зеркальные меры.