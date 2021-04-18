«Механизм вассалитета»: Захарова оценила действия Праги

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Чешские власти показали отсутствие самостоятельной линии в международных делах, а также при выстраивании отношений с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, казалось, что мир ушёл от вассальной зависимости, но её механизм вновь приведён в действие.

Соединённые Штаты Америки привели в действие — вот сейчас в активном информационно-политическом пространстве — механизм вассалитета на новом технологическом уровне, но принцип один и тот же: что Варшава, что Прага обслуживают интересы США, — заявила дипломат в эфире телеканала «Россия 1».

Она подчеркнула, что Запад специально создаёт в мире атмосферу напряжённости, чтобы отвлечь людей от собственных проблем в государстве, которые не решаются. Официальный представитель МИД РФ отметила, что в ближайшее время будет объявлено об ответных шагах на высылку российских дипломатов из Праги.

17 апреля власти Чехии заявили, что вышлют из Праги 18 российских дипломатов, которые, по данным спецслужб страны, являлись сотрудниками ГРУ и СВР и будто бы были причастны к взрывам в Врбетице в 2014 году. Позже первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек заявил, что подозреваемых в совершении этого преступления зафиксировала камера видеонаблюдения, а после инцидента в британском Солсбери с семьёй Скрипалей стало известно, кто они такие.

4 мая 2018 в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ, осуждённый в России за госизмену, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти утверждают, что использовался нервно-паралитический яд «Новичок», а к преступлению причастны россияне Руслан Боширов и Александр Петров, которые якобы являлись сотрудниками спецслужб. Чешские СМИ утверждают, что к взрыву в Врбетице причастны именно эти люди.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш пообещал рассекретить документы, которые свидетельствуют о причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году. Он не пояснил, когда это произойдёт.