Захарова назвала «безобразным» отношение ОБСЕ к ситуации в Казахстане

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга назвала «безобразным» игнорирование ситуации в Казахстане со стороны ОБСЕ. По её словам, необходимо поставить вопрос о качестве работы секретариата этой организации, пишет ТАСС.

Мы задаёмся вопросом, а существует ли секретариат этой организации, что там с руководством, на новогодних ли они праздниках все были или уже вернулись в Вену? — заявила дипломат.

Ранее Захарова сообщила, что эффективность миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру, и её не признают только те, кто в принципе не следит за ситуацией в республике. Она также заявила о том, что оценки западных стран по поводу ситуации с вводом сил ОДКБ в Казахстан, который они назвали нелегитимным, продиктованы банальной злобой, а её причина заключается в том, что так эффективно они реагировать на кризис не могут. В качестве примера дипломат привела ситуацию с Афганистаном, по сравнению с которой руководство ОДКБ показало высокий уровень владения ситуацией.

Контингент ОДКБ по запросу президента Казахстана прибыл в страну для выполнения своей миссии — оказания вооружённой поддержки одному из членов организации. После стабилизации обстановки в республике была проведена внеочередная сессия ОДКБ в режиме видеоконференции, после которой, по мнению Захаровой, у США не должно было остаться вопросов.