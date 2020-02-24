https://static.news.ru/photo/2f00496c-571e-11ea-9e18-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы Международной совместной следственной группы (JIT) по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе Фреда Вестербеке о наличии очевидца запуска ракеты «Бук» по лайнеру.

Из показаний: «Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень...» Противно. Из трагедии устроили балаган, — написала она в Facebook.

О наличии свидетеля Вестербеке заявил в эфире телеканала CBS. При этом он намекнул, что речь может идти не об одном, а о нескольких очевидцах.

Ранее NEWS.ru писал, что прокуратура Нидерландов обвинила Россию в отказе арестовывать главного подозреваемого в деле МН17 Владимира Цемаха. В ведомстве заявили, что власти РФ сознательно не воспрепятствовали его отъезду их страны, хотя их предупреждали о возможном побеге Цемаха.