На совместной пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Киеве не было флагов Евросоюза. На эту деталь обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, о чём написала в своём Telegram-канале.

В зале, где проходила пресс-конференция, за спинами двух лидеров были расставлены по три флага Германии и Украины. По словам Захаровой, обычно за представителями страны — члена ЕС стоит как национальный флаг, так и флаг Евросоюза. Однако в Киеве данная традиция была нарушена.

Ладно, так бывает в Азии или Америке. Но здесь-то режим, боготворящий Евросоюз. Тем более этого следовало бы ожидать в столице Украины, учитывая, что, бывало, за рубежом украинский президент даже за собой ставил ЕС-овскую диковинку. Кстати, как и Саакашвили. В Киеве сине-желтая гамма красуется лишь на украинском стяге. Интересно, почему? — задалась вопросом российский дипломат.

Вариантов ответа сама Захарова предложила два. Первый — флаг ЕС отсутствовал, чтобы лишний раз не поднимать тему Евросоюза и «не наступать на больную мозоль» Украины.

Вариант второй: не видать Евросоюза, как флага ЕС, — резюмировала Захарова.

Переговоры Ангелы Меркель и Владимира Зеленского прошли 22 августа в Киеве. На встрече лидеры двух стран обсудили, в числе прочего, строительство газопрoвода «Северный поток — 2» из России в Германию. Зеленский назвал проект опаcным с точки зрения Киева. По словам президента, Украина раcценивает его как геополитическое оружие.