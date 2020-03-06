https://static.news.ru/photo/5f3fb764-5f95-11ea-866f-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила учредителям Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя на Украине о высказываниях радикалов, которые в 2014 году обещали отправить в Крым «поезд дружбы» для расправы с жителями полуострова.

25 февраля 2014 года один из главарей запрещённого в России украинского национал-радикального движения «Правый сектор» Мосийчук озвучил свои соображения по удержанию Крыма. Мосийчук заявлял, что если власти Украины не способны жестоко наказать несогласных крымчан, то это сделает «Правый сектор», направив на полуостров «поезд дружбы», — заявила Захарова.

По её словам, неудивительно, что крымчане выступили за воссоединение с Россией. Она подчеркнула, что они видели так называемое украинское освобождение Крыма от оккупации.

Официальный представитель МИД РФ назвала указ президента Украины Владимира Зеленского об учреждении Дня сопротивления оккупации Крыма смешным и бесполезным.

NEWS.ru писал, что украинский президент признал, что невозможно вернуть Крым в ближайшее время. Он подчеркнул, что это нельзя сделать «завтра», но это неотъемлемая часть национальной идеи.